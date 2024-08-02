Уведомление о жеребьевке для кандидатов в депутаты Челябинской гордумы

Платное эфирное время предоставляет АО «Обл-ТВ»

Уведомляем о проведении жеребьевки эфирного времени АО «Обл-ТВ», предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для размещения предвыборных агитационных материалов на платной основе в период проведения выборов депутатов Челябинской городской Думы 06.08.2024 с 17:00 до 17:30 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 1304.

