«Уважаю русских за патриотизм»: история марокканца, переехавшего жить в Челябинск

О выборе города и татуировке с надписью «Танкоград» — в эксклюзивном материале ИА «Первое областное»

Мохаммед Шетуан родился в Марокко, но, добившись на родине немалых высот, бросил все и уехал в Челябинск. Почему выбор пал на Южный Урал и зачем иностранец набил себе татуировку с надписью «Танкоград», читайте в материале ИА «Первое областное».

ПАРЕНЬ ИЗ МАРАККЕША

Мохаммед родом из Марракеша — города, который славится по всему миру своими садами, мечетями и дворцами. Еще в юности о Мохаммеде отзывались как о парне настолько же умном, насколько и своенравном. В более зрелом возрасте это сказалось на его судьбе. Яркий пример — три незаконченные магистратуры. Сейчас парень является специалистом в области лингвистики и литературы с правом преподавания, однако до этого он не раз бросал учебу, переводясь на новое место.

«Моя первая магистратура была связана туризмом. Я бросил учиться, когда оставалось написать диплом. Для меня так: потеряю к чему-то интерес — все, оно уже не имеет значения. Неважно, что было раньше. Главное, чтобы было круто сейчас», — делится Мохаммед.





Все-таки нашедший себя в лингвистике Мохаммед понял, что хочет преподавать. Однако обучать на любой ступени образования без педагогической квалификации в Марокко невозможно. Так появилась потребность в еще одной магистратуре. Окончив «педагожеский университет», как его с ошибкой называет Мохаммед, парень отправился на далекий от родного города юг Марокко, где пять лет занимался преподаванием английского.

«У нас будущие учителя после окончания университета распределяются по стране в зависимости от итоговых оценок. Тот, у кого самый высокий балл, сам выбирает школу, в которой хочет работать. Второй по баллам выбирает город. Третий — регион. Остальные поедут туда, куда скажут. Так вот: я был четвертым!», — эмоционально сетует марокканец.

Мохаммед был востребованным специалистом у себя на родине, но его все чаще стали посещать нетипичные для населения Марокко мысли о переезде в Россию.

«ХОЧУ И ВСЕ»



Русской культурой парень увлекся в совсем юном возрасте.

«Мой папа говорил мне, что ненормально, когда ты смотришь мультики каждый день. Он очень любил документальные фильмы и мы часто смотрели их вместе. Тогда были напряженные отношения между СССР и США. Папа никогда не оценивал, кто прав, а кто виноват. Однако, когда я смотрел на это противостояние держав по телевизору, всегда думал: я уважаю русских людей за патриотизм. Тогда, лет в 12, я стал интересоваться русской культурой»,— рассказывает Мохаммед.





Рубеж в 30 лет стал для Мохаммеда переломным. Отдав много времени и сил родной стране, он понял, что засиделся на месте. «Перемен требуют наши сердца!» — под таким девизом-строчкой из песни Цоя, произведения которого составляют немалую часть плэйлиста Мохаммеда, марокканец решил поменять континент и отправился в Россию.



«В Марокко у меня была интересная работа, высокая зарплата. Когда я говорил с директором о переезде, он сказал: "Ты знаешь, как у нас трудно получить работу в муниципальной, а не частной школе? Ты очень много трудился, чтобы добиться своей должности. Подумай“. А я ему сказал: хочу и все», — делится Мохаммед.

По словам Шетуана, все решения он принимает невзирая на возможную выгоду, главное — чтобы было интересно. Он мог переехать в Европу, где ему предлагали очень высокую зарплату и шикарные условия, однако Россия — мечта его детства.



«ВЫ ОПОЗДАЛИ — УЛЕТАЮ В ЧЕЛЯБИНСК»



Для переезда марокканец начал искать школы иностранных языков в России. Причем писал во все школы подряд. Со столицами проблем не возникло, а вот прежде, чем отправить сообщение челябинской школе, пришлось воспользоваться браузером.



«Я до этого никогда не слышал о Челябинске. Побоялся, что это может оказаться какой-нибудь маленький городок. Пришлось гуглить. Первое, что я нашел — очень много видео с падением метеорита. Я подумал: „Ну, это же не все?“. Потом я узнал больше информации и решил, что могу сюда написать тоже»,

— рассказывает Мохаммед.



Сотрудники челябинской языковой школы ответили раньше своих столичных коллег, и Мохаммед начал готовится к переезду на Южный Урал.

«Потом, в процессе подготовки бумажек, мне написали из Москвы и Питера, а я им такой: "Ребята, мне приятно, но вы опоздали. Я улетаю в Челябинск“», — смеется парень.

Родители к решению сына отнеслись с пониманием. С момента переезда Мохаммед ни разу не встречался с семьей. Родители, отец-преподаватель и мать-домохозяйка, а также два брата и сестра скучают по Мохаммеду, но считают: если ему интересно, то не стоит пытаться его удержать.

ЗУБРИЛ НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

А парень, и правда, оказался неудержимым: сидя в самолете до Челябинска, оставив родную страну за спиной, Мохаммед еще не знал русского языка. В его арсенале на тот момент был арабский, марокканский, французский и английский. Первое, что шокировало лингвиста в России: в аэропортах не все знают английский язык. На стойке регистрации пришлось постараться, чтобы хоть как-то объясниться.

«Прежде чем пойти в магазин, я зубрил названия нужных продуктов. Перед продавцом стоял, как робот, произнося заложенные кодом фразы. Если разговор чуть-чуть отклонялся от плана, то я терялся и начинал судорожно искать в переводчике, что же от меня хотят», — вспоминает Мохаммед.

Разговорный русский парень выучил, общаясь с челябинскими друзьями, которых он быстро завел в языковой школе. Грамматику приходилось изучать самостоятельно. Сложность вызывали падежи и разные в произношении и написании слова, вроде тех, что пишем «его», а говорим «ево».

РУССКИЙ И МАРРОКАНЕЦ — БРАТЬЯ

Мохаммед уже четыре года живет в России, и самое необычное, что удивляет его до сих пор — сходство русского и марокканского мировосприятия. По словам мигранта, что здесь, что там большая часть людей смотрит на личностные качества, оставляя на втором плане все остальное. Многим из нас, прожившим всю жизнь в России, это может показаться верным лишь отчасти. Однако Мохаммед уверяет, что здесь у него почти не возникает проблем, связанных с национальностью.

Пожалуй, главное отличие России от Марокко, по словам Мохаммеда, это национальная кухня. В числе любимых блюд у Мохаммеда теперь солянка, борщ, пельмени и особенно гречка с курицей. Самым странным и невкусным для марокканца оказался холодец. Однако готовить по нашим рецептам Шетуан избегает: считает, что это лучше доверить профессионалам. По этой причине в холодильнике парня марокканские, итальянские и французские блюда.

Как раз во время одной из гастрономических прогулок Мохаммед познакомился со своими будущими лучшими друзьями — музыкантами челябинской рок-группы Never-Opened-Doors, песни которых полюбил еще в первые дни пребывания в России.





Как-то марокканец сидел в одном из небольших баров, ему позвонили — на все помещение зазвучали рифы челябинских рокеров. Один из посетителей поинтересовался, знает ли иностранец авторов песни. Мохаммед прочитал мини-лекцию: о Never-Opened-Doors он знал почти все. Незнакомец ухмыльнулся и попросил Шетуана подружиться с ним во «ВКонтакте». Спустя некоторое время Мохаммеду написал фронтмен группы.

«Я был очень рад! Тот парень из бара, видимо, знал рокеров и сказал им, какая у меня музыка на рингтоне. Мы стали общаться со всеми ребятами из Never-Opened-Doors!», — эмоционально делится Мохаммед.

С тех пор парни регулярно встречаются, Мохаммед — частый гость на концертах группы.

Однако главным символом любви Шетуана к Челябинску стало не вступление в ряды фанатов местной группы, а решение набить татуировку. На спине марокканец нарисовал большой танк с виднеющимися позади пальмами, сверху написал «Танкоград», а снизу — «Красный город», что означает Марракеш. На руке небольшая печать, там также изображен танк как символ Челябинска, и пальмы — олицетворение родного Марокко.

В Челябинске Мохаммед Шетуан приобрел друзей и покидать Южный Урал пока не собирается.