Утром в Челябинской области ожидается минусовая температура

Редакция «Первого областного» советует южноуральцам одеваться теплее.

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В понедельник, 5 октября, в Челябинской области похолодает до −7 градусов. Осадков синоптики не обещают. Подробнее о погоде на сегодня рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 5 октября синоптики прогнозируют до −2 градусов, при прояснении до −7 градусов. Ближе к утру потеплеет до +3 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +3, +8 градусов, на юге потеплеет до +11 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 3 до 8 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник синоптики прогнозируют до −2 градусов, к утру до 0 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём потеплеет до +6, +8 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает южноуральцам успешного и позитивного начала новой недели.