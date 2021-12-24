Утром в Челябинске пробки на дорогах достигли 8 баллов

Затруднено движение в центре и на северо-западе города

Сегодня утром, 24 декабря, на дорогах Челябинска пробки на дорогах достигли 8 баллов. Затруднено движение на проспекте Ленина на перекрестке с улицей Свободы. Традиционная пробка на мосту в Ленинском районе в сторону железнодорожного вокзала.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», тяжело приходится автомобилистам, стоящим в пробке по Братьев Кашириных в сторону цирка.

«Встал» проспект Победы на пересечении с улицей Каслинской. Затруднено движение по улице Куйбышева в сторону улицы Молодогвардейцев.

Цены на такси кусаются. Челябинцы рассказали, что даже в пределах района стоимость поездки достигает 300 рублей.