Утром и днем 12 сентября в Челябинске будет по-осеннему холодно и сыро

Надо надевать теплую одежду, шапку и брать с собой зонт



В Челябинске низкие для сентября температуры вкупе с дождем, который идет уже который день, заставляют горожан всерьез ощущать холод.

В пятницу, 12 сентября, в столице Южного Урала будет прохладно и сыро. Утром ожидается около +10 градусов с небольшим дождем и северным ветром. Днем температура не поднимется выше +9.

Ночью осадки ослабеют: облачно с прояснениями, около +7, по ощущениям ближе к +3 при ветре до 4 м/с.

Весьма кстати придется теплая непромокаемая одежда, зонт и водостойкая обувь: из-за ветра и сырости температура будет ощущаться ниже фактической.

В некоторых территориях региона и вовсе подморозит, температура опустится ниже нуля. В соседней Башкирии также холодно и обещают заморозки, сообщает Башинформ.ру.