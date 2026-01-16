Утром 16 января электричество вернулось во все дома деревни Малиновки и СНТ

В деревне Малиновке Сосновского округа Челябинской области полностью восстановлено электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации. Энергетики устранили повреждение на линии и проложили дополнительную резервную воздушную линию для повышения надежности системы.

Работы велись в круглосуточном режиме с привлечением нескольких бригад. В период отключения, вызванного аварией 15 января, для помощи жителям были организованы пункты обогрева и временного размещения в Малиновке и соседнем Кременкуле. Там можно было согреться, получить горячее питание и зарядить устройства. Воспользовались этой помощью 35 человек, в том числе двое детей.

Администрация округа совместно с сотрудниками МЧС с вечера 15 января проводила подомовые обходы, чтобы выявить и оперативно помочь всем нуждающимся, особенно семьям с детьми и пожилыми людьми.

При необходимости можно получить дизельные генераторы, обратившись в пункт временного размещения на базе начальной школы в деревне Малиновке.