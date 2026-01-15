Утром 15 января на трассе под Миассом спасли от мороза семью с четырьмя детьми

Также помощь получили два водителя

Утром 15 января на федеральной трассе М-5 «Урал» под Миассом спасатели помогли семье с четырьмя детьми, автомобиль которой вышел из строя из-за сильных морозов. В эту ночь температура в окрестностях опустилась до −30 градусов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области, семья из двух взрослых и четверых детей следовала из Челябинска в Самару. На 1779‑м километре трассы в их легковом автомобиле из-за экстремально низкой температуры замерзла печка.

Родители с детьми обратились в мобильный пункт обогрева, который развернули сотрудники Миасского пожарно-спасательного гарнизона.





Спасатели напоили всех горячим чаем и дали возможность согреться в теплой палатке. После этого семья решила доехать до родственников в Златоусте.

В эту же ночь помощь получил водитель — житель Ростовской области, чей автомобиль требовал ремонта. Сотрудники МЧС также согрели его горячим чаем, помогли найти ближайший автосервис и место для ночлега.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь на 87‑м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск водителю, у которого в пути сломался автомобиль. Водитель выразил слова благодарности полицейским.

Дежурство на федеральных трассах Челябинской области продолжается в связи с аномальными морозами. Спасатели рекомендуют водителям по возможности отложить дальние поездки, проверять техническое состояние автомобилей перед выездом и брать в дорогу теплую одежду и запас топлива.