Утром 15 декабря во дворы Челябинска вышло 1600 дворников

Основной акцент — на уборке контейнерных площадок от снега

После снегопада утром 15 декабря во дворы Челябинска вышло 1600 дворников. Они очищают от снега не только подходы к домам и проезды, но и контейнерные площадки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Александра Астахова.

Также в мэрии получают много фотографий от горожан: люди присылают снимки и адреса, на которых не помешала бы уборка снега от управляющих компаний.

Помимо дворников, на улицах работает спецтехника. По дорогам машины успели пройти и убрать весь снег, но вот навалы на остановках собрать не успели.

«Мы технику купили, чтобы решать эти оперативные задачи. До обеда вся территория должна быть приведена в соответствие», — поручил глава города Алексей Лошкин дорожным службам.

В ближайшие дни город будут дочищать после снегопада. К этой работе подключились районы: они активно занимаются очисткой внутриквартальных проездов и пешеходных зон.