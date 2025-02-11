Утро вторника в Челябинске началось с 7-балльных пробок и большого количества ДТП

Ранее синоптики предупреждали о гололеде

Сегодня, 11 февраля, утром в Челябинске на дорогах образовались крупные заторы. Популярные сервисы оценивают пробки в семь баллов. Также зафиксировано около 10 ДТП, передает ИА «Первое областное».

Крупный затор из-за аварии возник на Свердловском тракте. На Копейском шоссе из-за двух ДТП также образовались заторы. На проспекте Ленина до автодороги Меридиан автомобили также встали в пробке из-за столкновения двух авто.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, поскольку на дорогах из-за перепада температур сохраняется гололед.