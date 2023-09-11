Утро понедельника в Челябинске началось с семибалльных пробок и аварий

Заторы возникли во всех районах города

Утро понедельника, 11 сентября, началось в Челябинске с многочисленных автомобильных аварий и пробок на дорогах. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. Рассказываем, где сейчас особенно плотное движение.

Из-за аварии пробка возникла на Копейском шоссе на подъезде к улице Рождественского. По той же причине образовалась серьезная пробка на улице Игуменке в сторону Гражданской.

Непросто проехать по улицам Доватора, Курчатова, Блюхера и Воровского. Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Ленина — от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга, в том числе из-за дорожных работ.

Крупные заторы в обе стороны зафиксированы на нескольких участках проспекта Победы, в том числе из-за ДТП в районе улицы Краснознаменной. Стоит движение на Свердловском проспекте, в районе пересечения с улицей Калинина там также произошла авария. Из-за ДТП в районе Краснознаменной возникла большая пробка на улице Братьев Кашириных.

Кроме того, затруднено движение на улице Молодогвардейцев и Комсомольском проспекте.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.