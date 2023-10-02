Утро понедельника, 2 октября, в Челябинске началось с серьезных пробок и многочисленных ДТП. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. Рассказываем, какие участки лучше объехать, чтобы не потерять много времени в дороге.
Серьезная пробка образовалась на проспекте Ленина на участке от улицы Танкистов до автодороги Меридиан из-за аварии. Крупные заторы зафиксированы на улицах Ловина, Первой Пятилетки и Артиллерийской.
В Ленинском районе движение затруднено на Копейском шоссе, улицах Руставели и Игуменке.
Стоит движение на улицах Доватора, Воровского, Курчатова и Блюхера. Затруднено движение на Свердловском проспекте в сторону центра города.
Пробки также зафиксированы на нескольких участках улицы Молодогвардейцев, Комсомольского проспекта, проспекта Победы, в том числе из-за ДТП. Также из-за аварии стоит движение на улице Братьев Кашириных.