Утро 2 октября в Челябинске началось с семибалльных пробок на дорогах

На нескольких участках движению мешают ДТП

Утро понедельника, 2 октября, в Челябинске началось с серьезных пробок и многочисленных ДТП. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. Рассказываем, какие участки лучше объехать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Серьезная пробка образовалась на проспекте Ленина на участке от улицы Танкистов до автодороги Меридиан из-за аварии. Крупные заторы зафиксированы на улицах Ловина, Первой Пятилетки и Артиллерийской.

В Ленинском районе движение затруднено на Копейском шоссе, улицах Руставели и Игуменке.

Стоит движение на улицах Доватора, Воровского, Курчатова и Блюхера. Затруднено движение на Свердловском проспекте в сторону центра города.

Пробки также зафиксированы на нескольких участках улицы Молодогвардейцев, Комсомольского проспекта, проспекта Победы, в том числе из-за ДТП. Также из-за аварии стоит движение на улице Братьев Кашириных.