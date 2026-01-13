Утро 13 января в Челябинске началось с ДТП и 8‑балльных пробок

Зафиксировано не менее семи аварий

Сегодня, 13 января, утром в Челябинске произошло не менее семи ДТП. Об этом свидетельствуют популярные онлайн-сервисы. Из-за аварий движение затруднено, а пробки оцениваются в 8 баллов из 10, передает ИА «Первое областное».

Пользователи сообщают о двух ДТП на Копейском шоссе в сторону Челябинска. Еще две аварии зафиксированы на Братьев Кашириных. На Свердловском проспекте также два ДТП.

Инспекторы ГАИ призывают водителей быть предельно осторожными и не спешить. Также следует учитывать погодные условия: сегодня к вечеру в Челябинске похолодает до −20 градусов.