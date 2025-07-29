Утренний туман, ливни и тепло до +27°C прогнозируют в Челябинской области 29 июля

Местами могут прогреметь грозы, а с ними — усилиться ветер

Сегодня, 29 июля, день в Челябинской области выдастся теплым, но ненастным. Отдельные районы попадут под удар стихии: синоптики областного Гидрометеоцентра не исключают ливни и другие «капризы» погоды.

В Челябинске температура приблизится к +22°C. Утром местами туман. Дождь, возможна гроза. Ветер северный, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +23°C. Небольшой дождь возьмет перерыв ближе к вечеру, однако ночью возобновится. Ветер северный, слабый.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +19°C. День также выдастся дождливым. Ветер северо-восточного направления, до 3 метров в секунду.

Воздух в Златоусте прогреется до +18°C. Дождь с грозой. Ветер северный, слабый.

В Бакале ожидаются +16°C и интенсивные осадки. Ветер северо-восточного направления, до 3 метров в секунду.

Температура в Троицке поднимется до +25°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, слабый.

Дневной прогрев в Бредах составит около +26°C. Небольшой дождь закончится ко второй половине дня. Ветер северо-восточного направления, 4 метра в секунду.

В целом на севере региона будет от +18 до +23°C, на юге — от +22 до +27°C. Пасмурно, на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах возможны ливни с грозами и градом, а также утренние туманы. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду, при грозах усиление до 25 метров в секунду.