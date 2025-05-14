Утренний туман и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Челябинской области 14 мая

В регионе немного потеплеет

Сегодня, 14 мая, столбики термометров в Челябинской области почти повсеместно поднимутся выше +15°C, а где-то потеплеет и до +23°C. Без дождей не обойдется. Рассказываем подробнее со ссылкой на популярные погодные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около 18°C тепла. Возможен слабый дождь. Ветер преимущественно восточного направления, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +17°C. Небольшой дождь. Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут около +16°C. Пасмурно. Слабый дождь ожидается во второй половине дня, ночью с грозой. Ветер восточного направления, до 4 метров в секунду.

В Златоусте — под копирку.

Дождливая погода достанется жителям Трехгорного. Столбики термометров поднимутся до +18°C. Ветер юго-восточный, около 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит +23°C. День выдастся облачным, без осадков. Ветер восточного направления, 6 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +13 до +18°C, на крайнем юге потеплеет до +21°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы. Местами туман. Ветер восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.