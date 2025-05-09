В День Победы в Челябинской области пройдут кратковременные дожди

Ветер ожидается слабый, но с порывами

Сегодня, 9 мая, в Челябинской области обещают теплую и маловетреную погоду с кратковременными дождями. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске воздух прогреется до +18...+20°C. Кратковременный дождь. Ветер северной четверти, слабый.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +21°C. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется до +21°C. Умеренный дождь сменится небольшим ближе к вечеру. Ветер юго-восточного направления, до 3 метров в секунду.

Жителям Златоуста синоптики прогнозируют дождливую погоду и +20°C. Грозы не исключаются. Ветер южный, слабый.

В Южноуральске и Карталах потеплеет до +22°C. День выдастся облачным с прояснениями. Вечером пройдет слабый дождь. Ветер северо-восточного направления, около 3 и 5 метров в секунду соответственно.

В Бакале весь день дождь. Градусники покажут около +18°C. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе поднимутся до +17...+22°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Местами туман. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы могут достигать 13 метров в секунду.