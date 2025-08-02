Утренний туман и дневной прогрев до +28°C ожидаются в Челябинской области 2 августа

Свежий северный ветер сохраняется

Сегодня, 2 августа, в Челябинской области будет тепло и преимущественно без дождей. Утром в горах из-за высокой влажности ожидается туман, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +24 градусов. Переменная облачность. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

В Златоусте градусники покажут до +23 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер слабый северного направления.

В Сатке потеплеет до +25 градусов. Солнечно и почти без ветра.

В Аше жарко — до +27 градусов. Ясно. Ветер преимущественно восточный, до 3 метров в секунду.

В Снежинске синоптики обещают прогрев до +24 градусов и переменную облачность.

В Южноуральске, как и в Сатке, — до +25 градусов и солнечно.

В Верхнем Уфалее столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Преимущественно облачно, днем вероятен слабый кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

В целом по области дневная температура будет варьироваться в пределах от +23 до +28 градусов. Переменная облачность. Ветер северного направления, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.