Утренний туман, дожди и похолодание до +12°C: погода в Челябинской области 16 августа

Регион остается на периферии циклона

В пятницу, 16 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. Местами температура едва ли поднимется выше +10°C, а где-то может потеплеть до +20°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске этой ночью покажут около +9°C, днем на порядок выше — до +19°C. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы местами ожидаются кратковременные дожди. Показания термометров будут варьироваться от +8 до +13°C. Днем потеплеет до +15...+20°C, а в горах будет всего +12°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки ожидаются почти на всей территории области. Вероятны грозы. Утром местами туман. Ветер преимущественно западного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.