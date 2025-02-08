Утренние туманы, слабый ветер и умеренное тепло обещают на Южном Урале 8 февраля

Где‑то сохранится пасмурная погода, а где‑то будет больше солнца

Сегодня, 8 февраля, в Челябинской области ожидается спокойная погода без осадков. На большей части территории региона температура воздуха составит около −5°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет от −3 до −5°C и без осадков. Ветер северо-западного направления, около 3 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около −5°C. Ясно. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

В Миассе — под копирку.

В Златоусте столбики термометров достигнут отметки −7°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, слабый.

Температура в Карабаше может подняться до −4°C. День обещает быть солнечным. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

До −11…−8°C ожидается в Нязепетровске. Местным жителям достанется пасмурная погода. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от −2 до −7°C, в низинах температура составит около −11°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Местами туман, изморозь. На дорогах гололед. Ветер северной четверти, от 1 до 6 метров в секунду локально с порывами до 11 метров в секунду.