Утренние туманы опустятся на Челябинскую область 26 ноября

Местами сохранится небольшой плюс, а где‑то будет ниже 0 °C

Сегодня, 26 ноября, в Челябинской области будет хмуро. Местами пройдут слабые осадки. Температура воздуха поднимется чуть выше нуля, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске градусники покажут около +1…+3°C. Пасмурно, но обойдется без дождей. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Магнитогорске — до +5°C и облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

В Миассе день выдастся хмурым и прохладным — столбики термометров покажут 0…−1°C.

В Сатке и Верхнем Уфалее сегодня тоже пасмурно и 0…−2°C.

В Бакале еще чуть прохладнее — до −4°C. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В Нязепетровске градусники покажут около −1°C. Вечером ожидается небольшой снег.

В Аше — 0°C и умеренный юго-западный ветер. Ближе к ночи начнется дождь со снегом.

Совсем иная картина в Бредах: там воздух прогреется до +5°C. День выдастся солнечным.

В целом дневной прогрев в регионе составит от 0 до +5°C. В западных районах области ожидаются небольшие дождь и мокрый снег, на остальной территории — без осадков. Утром местами гололед и туман. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.