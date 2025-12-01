Утренние туманы окутают Южный Урал при перепадах температур 2 декабря

Ночью холодает до −7°C, днем потеплеет до +5°C

Во вторник, 2 декабря, день в Челябинской области выдастся сухим и теплым. Сильного ветра не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью похолодает до −2°C. В низинах возможен туман. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+3°C. Переменная облачность. Ветер сохранится слабым западного направления.

В Челябинской области температура на юге региона предстоящей ночью упадет до −7°C. В целом градусники покажут от −4 до +1°C. Дневной прогрев составит от 0 до +5°C. Без существенных осадков. Отдельные районы окутает туман. Возможен гололед. Ветер северо-западный, 2—7 метров в секунду, локально порывы до 10 метров в секунду.

По данным синоптиков, в ближайшие дни средняя температура воздуха будет выше климатической на 8—13 градусов.