Утренние туманы, ливни и штормовой ветер: погода в Челябинской области 13 августа

В регионе действует экстренное предупреждение

Сегодня, 13 августа, Челябинскую область захлестнет непогода: на регион обрушатся ливни, местами с грозами и градом. Воздух может прогреться до +22°C. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы градусники покажут около +15°C, днем — около +19°C. Облачно, пройдет дождь с грозой. Возможен град. Ветер преимущественно южного направления, до девяти метров в секунду с отдельными порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске дневной прогрев составит около +19°C. Умеренный дождь на протяжении дня. Ветер юго-западный, до семи метров в секунду.

В Миассе температура воздуха достигнет +18°C. Дождь с грозой ослабеет к вечеру, но осадки не прекратятся. Ветер юго-западного направления, до четырех метров в секунду.

В Сатке также ожидается дождливая погода. В городе потеплеет до +18°C. Ветер юго-западный, до четырех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Южноуральске приблизится к +20°C. Интенсивность осадков будет варьироваться от умеренных до небольших. Ветер юго-западный, до четырех метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +10°C. Местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов Цельсия. Облачно, пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах области прогремят грозы и выпадет град. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 20—25 метров в секунду.