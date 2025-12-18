Утренние туман и изморозь ждут южноуральцев после морозной ночи 18 декабря

Днем температура поднимется до −8°C и выше

Сегодня, 18 декабря, в Челябинской области в большинстве районов день выдастся спокойным. Местами осадки сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров достигнут −10°C. Осадков быть не должно. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут −8°C. День выдастся пасмурным.

В Миассе — облачно и −9°C. Ночью ожидается снегопад. Ветер юго-западный, слабый.

В Сатке, Златоусте и Трехгорном температура будет варьироваться от −6 до −8°C. Без осадков.

В Верхнеуральске — около −12°C и хмуро. Ветер юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

Жителям Пласта и Троицка синоптики прогнозируют −11°C и облачную погоду с прояснениями. Почти без ветра.

В Аше и Миньяре слабый снег начнется вечером и усилится к ночи. Столбики термометров зафиксируются на −5...−6°C. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от −8 до −13°C. Облачно с прояснением, локально небольшой снег. Утром местами вероятны туман и изморозь. Ветер слабый западного направления с порывами до 10 метров в секунду.