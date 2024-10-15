Сегодня, 15 октября, в Челябинской области ожидается прогрев до +10°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра также обещают переменную облачность и слабый ветер.
В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +8°C. Преимущественно солнечно, осадков быть не должно. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.
До +9°C прогреется воздух в Магнитогорске. В городе установится солнечная погода. Ветер северного направления, слабый.
В Миассе день также выдастся ясным. В городе потеплеет до +9°C. Ветер южный, до 2 метров в секунду.
В Троицке показания термометров достигнут +6°C. Ясно. Ветер северо-западный, слабый.
Температура воздуха в Аше поднимется до +10°C. Солнце на протяжении всего дня. Ветер юго-западного направления, 1 метр в секунду.
В целом градусники в регионе покажут от +5 до +10°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. На дорогах гололед. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.