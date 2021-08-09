Празднование Дня Копейска под угрозой срыва из‑за низких темпов вакцинации

Жители неохотно идут на прививку

В Копейске на 29 августа запланирован День города. По традиции он должен был пройти в формате концертов и массовых мероприятий. На аппаратном совещании у главы Копейского городского округа Андрея Фалейчика сегодня, 9 августа, был поднят вопрос о возможной отмене массовых празднований, сообщили в пресс-службе Копейского городского округа.

Участники совещания обсудили, что в городе остается сложной эпидемиологическая ситуация. Несмотря на наличие вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» за выходные привились всего 6 человек. А это значит, Роспотребнадзор, учитывая коэффициент распространения инфекции, темпы прироста заболеваемости и охват населения вакцинацией, может запретить проведение массовых мероприятий.

«Салют пройдет в любом случае. А вот формат мероприятий может развиваться по двум сценариям. Первый — если разрешат массовые мероприятия, то праздник пройдет, как и планировалось, с большими концертами. Если темпы вакцинации будут низкими – придется организовывать праздник локально, внутри районов округа, без большого скопления людей», – прокомментировала начальник пресс-службы Копейского округа Наталья Чабан.

Власти должны озвучить решение о проведении праздничных мероприятий уже на этой неделе после анализа всех данных. Ранее планировалось, что на Дне города выступят ансамбль «Ариэль» и DJ Грув.