Утерянные во время паводка паспорта южноуральцев восстановят в кратчайшие сроки

Необходимые документы граждан будут собирать и в ПВР

Испорченные или утраченные из-за паводка паспорта жителей Челябинской области пообещали восстановить в кратчайшие сроки. Как передают в региональном ГУ МВД, отделы по вопросам миграции ориентированы на оперативную помощь всем пострадавшим от стихии.

Документы можно поменять в отделе по вопросам миграции: нужно только написать заявление и предоставить фотографии. От государственной пошлины пострадавшие от паводка освобождаются.

Также для консультации и сбора документов для восстановления паспорта или свидетельства о регистрации по месту пребывания сотрудники полиции будут ездить в ПВР. На все интересующие вопросы по замене документов отвечают по телефонам: (351) 733-57-00, 733-57-09, 733-57-31.