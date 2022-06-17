Устный ЕГЭ по иностранному языку сдадут 500 выпускников Челябинской области

Раздел «Говорение» позволит школьникам набрать дополнительные баллы

В Челябинской области сегодня, 17 июня, более 500 выпускников будут сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Ребята продемонстрируют знания по английскому, немецкому, французскому, китайскому и испанскому языкам. Как сообщили в региональном Минобре, эта часть экзамена не является обязательной, но влияет на общий результат.

«Экзаменуемый может отказаться от прохождения устного испытания, однако успешное выполнение этого блока заданий добавляет дополнительные 20 баллов к итоговому результату», — рассказали в Минобре.

Процедура сдачи устной части полностью автоматизирована. Экзамен проходит за компьютером с использованием средств аудиозаписи. На экране последовательно отображаются текстовые задания на выбранном языке, на которые участник ЕГЭ дает устные ответы. Выпускник может по окончании работы прослушать свой ответ, чтобы проверить качество записи.

Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 4 июля.

Накануне стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Высший балл получили 25 выпускников Челябинской области.

ЕГЭ по географии, литературе и химии на 100 баллов написали 29 человек.