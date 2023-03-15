Устиновские известняки в Челябинской области объявлены памятником природы

Рассказываем, чем интересен живописный каньон на реке Миасс

В Челябинской области появился еще один памятник природы. Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о взятии под государственную охрану Устиновских известняков на реке Миасс, также известных как Устиновский каньон и Гребешок. ИА «Первое областное» выяснило, чем интересен этот природный объект: древние люди охотились там на мамонтов, а в позапрошлом веке в каньон спускали детей для добычи золота.

Устиновские известняки находятся на территории Миасского городского округа, у самой границы с Башкирией в направлении Учалов. В этом месте река Миасс промыла в толще известняковых пород живописный каньон глубиной не менее 20 метров. Это довольно известное среди жителей региона место: летом здесь всегда много людей, приезжающих полюбоваться отвесными скалами и чистейшей рекой с кувшинками, еще не успевшей собрать грязь городов ниже по течению. Каньон считается самым красивым местом на всем протяжении Миасса.





Как рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» бывший сотрудник природоохраны Николай Мигун, сто лет назад здесь открыли стоянку человека каменного века.

«В каньоне нашли маленькую пещерку, а в ней — большое количество костей животных, на которых охотились древние люди: мамонта, шерстистого носорога, большерогого оленя, сайгака и многих других. Ученые пришли к выводу, что каньон был местом охоты: животных загоняли к обрыву, те падали вниз и погибали. В 80-е годы прошлого века Устиновские известняки получили статус палеонтологического памятника», — сообщил собеседник агентства.

В XIX веке каньон называли Гребешком, и вот по какой причине. В те времена окрестности Миасского завода были местным Клондайком. Золото валялось едва ли не под ногами. В окрестностях Устиновских известняков до сих пор лежат огромные кучи промытого золотоносного песка, которые сначала принимали за древние курганы. Весной талая вода вместе с землей приносила в каньон крупицы золота, которые застревали в расщелинах, как в гребешке. Миасцы спускали в каньон на веревках детей, и те выковыривали из скал вожделенный металл.





Устиновские известняки интересны не только своей историей. По словам эколога Александра Лагунова, здесь находится одно из трех мест, где произрастает редчайший краснокнижный цветок — лапчатка Мулдашева. Это растение считается эндемиком Южного Урала. Учитывая, что за последние 20 лет каньон как минимум трижды пострадал от природных пожаров, охрана этого объекта более чем актуальна. Помимо этого, на известняках недавно была открыта уникальная форма скал — карровое поле. На Южном Урале такую геологическую структуру можно встретить только в двух местах — здесь, в каньоне, и в Черном бору (Чесменский район).

Александр Лагунов считает Устиновский каньон идеальной площадкой для развития экологического туризма.

«Это компактный, интересный объект, где много что можно показать и о чем рассказать. Туда хорошо впишутся скульптуры древних животных, там можно проложить тематическую тропу под названием, например, „Охота на мамонта“. Категория разрешенного использования земель позволяет это сделать», — отметил эксперт.

Александр Лагунов напомнил, что 20 лет назад на этой территории пытались начать добычу щебенки, но каньон тогда удалось отстоять. Согласно постановлению губернатора Челябинской области, режим охраны нового памятника природы включает полный запрет на проведение изыскательских, буровых, взрывных работ и добычу полезных ископаемых.