Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-24 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Ушедший в отставку глава Копейска боится летального исхода

Ушедший в отставку глава Копейска боится летального исхода
Копейск , глава , Валерий Устинов , рассказ , болезнь
21.12.2016 12:33:39

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Валерий Устинов попал в больницу с сердечным приступом

55-летний глава Копейска накануне попал в больницу с сердечным приступом. Многочисленные скандалы, обрушившиеся за две недели на градоначальника, подкосили его здоровье. Сейчас Валерий Устинов находится в больничной палате под присмотром медиков.

Валерий Устинов подал заявление об отставке по собственному желанию губернатору Челябинской области. Мэр отказался от занимаемой должности, поскольку опасается за свое здоровье. Проблемы с сердцем уже привели главу в больничную палату.

— Сейчас я нахожусь в больничной палате, решение об отставке я принял сам по состоянию здоровья. У меня давление, сердце. Я боюсь, что это может закончиться летально, поэтому я принял такое решение самостоятельно,— рассказал сайту «Первый областной» Валерий Устинов.

Напомним, сегодня стало известно, что мэр Копейска Валерий Устинов отказался от занимаемого поста. По официальной версии, причиной стало состояние здоровья Устинова. Исполнять обязанности предложили уступившему в ходе тайного голосования Владимиру Бисерову.

Фото: znak.com

Читайте также

Общество
Экс-главу Копейска Вячеслава Истомина отпустили на новогодние каникулы
Экс-главу Копейска Вячеслава Истомина отпустили на новогодние каникулы
Вячеслав Истомин , экс-глава , Копейск , домашний арест
21 Декабря 2016, 12:14
Общество
Управляющий МУП «Горводоканал-Копейск» продолжит работать до решения суда
Управляющий МУП «Горводоканал-Копейск» продолжит работать до решения суда
Копейск , водоснабжение , Горводоканал
19 Декабря 2016, 17:38
Политика
Глава Копейска ушел в отставку после 2 недель в должности
Глава Копейска ушел в отставку после 2 недель в должности
Копейск , глава , Валерий Устинов , Владимир Бисеров
21 Декабря 2016, 11:35
Общество
«Город должен жить и работать». Копейск снова ждут выборы главы
«Город должен жить и работать». Копейск снова ждут выборы главы
Копейск , глава , Валерий Устинов , отставка
21 Декабря 2016, 19:22
Общество
В администрации Копейска узнали об отставке главы из СМИ
В администрации Копейска узнали об отставке главы из СМИ
Копейск , глава , Валерий Устинов , администрация , СМИ
21 Декабря 2016, 14:16

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.