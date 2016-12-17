Ушедший в отставку глава Копейска боится летального исхода

Валерий Устинов попал в больницу с сердечным приступом
Валерий Устинов подал заявление об отставке по собственному желанию губернатору Челябинской области. Мэр отказался от занимаемой должности, поскольку опасается за свое здоровье. Проблемы с сердцем уже привели главу в больничную палату.
— Сейчас я нахожусь в больничной палате, решение об отставке я принял сам по состоянию здоровья. У меня давление, сердце. Я боюсь, что это может закончиться летально, поэтому я принял такое решение самостоятельно,— рассказал сайту «Первый областной» Валерий Устинов.
Напомним, сегодня стало известно, что мэр Копейска Валерий Устинов отказался от занимаемого поста. По официальной версии, причиной стало состояние здоровья Устинова. Исполнять обязанности предложили уступившему в ходе тайного голосования Владимиру Бисерову.
Фото: znak.com