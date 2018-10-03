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/ В Катав-Ивановске установили приборы для отслеживания землетрясений

В Катав-Ивановске установили приборы для отслеживания землетрясений

Сейсмические станции позволят фиксировать афтершоки.
сегодня в 12:21
  |  Общество

В Катав-Ивановске установили специальное оборудование для контроля сейсмической активности. Как рассказал сайту «Первый областной» младший научный сотрудник РАН Филипп Верхоланцев, в районе города будут установлены три временные сейсмические станции, которые зафиксируют активность землетрясения в трехмерном пространстве.

На сегодняшний момент очевидно, что сейсмический процесс еще не затух, он постепенно ослабевает, но толчки повторяются, их надо фиксировать инструментально на близком расстоянии. Наша задача — установить три временных сейсмические станции. Одна установлена на территории города Катав-Ивановска, она наиболее близкая к эпицентру. Еще две станции мы поставим на удалении 20 км, в поселках Лемеза и Карауловка. Расстояние между сейсмостанциями будет сопоставимо с глубиной очага землетрясения, таким образом, афтершоки этого события мы сможем расположить не только в плане, но и в трехмерном пространстве. — рассказал сайту «Первый областной» Филипп Верхоланцев.

Последний раз о подземных толчках магнитудой более 4 баллов в Катав-Ивановске сообщалось 6 октября. Жители относятся к непредсказуемому природному явлению по-разному: одни паникуют, другие не обращают внимания. Своими эмоциями они делятся в социальных сетях в режиме онлайн. Корреспонденту программы «Итоги недели» на ОТВ удалось пообщаться с людьми.

Второе землетрясение я прочувствовала на себе. Сидела за столом, кушала, смотрю, стол «поехал» вместе с углом дома. Сейчас жутко дома находиться, не знаешь, в какой момент все это может повториться. Это не очень приятно. — рассказывает ОТВ местная жительница.

Пятого сентября мы приехали с юга, еще не легли спать, в это время был первый удар. Думал, что это в дом машина въехала. Буквально через несколько минут еще сильнее тряхануло. Оделись, вышли на улицу и стали смотреть, нет ли трещин. Я думаю, что люди еще тогда ничего не сообразили. —  рассказали сайту «Первый областной» жители Катав-Ивановска.

Приборы, которые установили в городе, позволят научным сотрудникам РАН делать более точные наблюдения за подземными колебаниями. На основании полученных результатов они сделают более точные заключения.

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