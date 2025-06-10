Усть-Катав принял фестиваль «Челябинская область — большая семья»

На празднике южноуральцы смогли отдохнуть и решить волнующие проблемы

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» продолжает свой путь по Южному Уралу. Как рассказали организаторы, четвертым городом, где прошел праздник, стал Усть-Катав.

На главной площади города расположились не только творческие коллективы, аниматоры и палатки с мастер-классами и спортивными соревнованиями. Главная цель проекта — сблизить жителей области с региональными органами власти, поэтому в Усть-Катав приехали одиннадцать министерств и главных управлений региона.

В этом году в каждом городе, принимающем фестиваль, будет работать общественная приемная губернатора, куда южноуральцы смогут обратиться с волнующими вопросами. В Усть-Катаве жители уже успели оценить эффективность такой площадки: одну из проблем удалось решить прямо во время работы фестиваля.

Помимо решения проблем, устькатавцы занялись здоровьем, узнали, куда можно трудоустроиться (а студенты — куда поступить), познакомились с местными производителями и просто отдохнули.

«Я сегодня находился весь день на фестивале и увидел, что все палатки были заполнены людьми: многие ветераны прошли обследования, что очень здорово, детвора рисовала, проходила квесты, играла в шахматы. Я думаю, подобный фестиваль — это действительно хороший опыт для нашей Челябинской области. Особенно потому, что жителям региона дарят возможность не ездить с вопросами в Челябинск, а задать их напрямую министерствам у себя дома», — отметил глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков.

Следующим городом, в котором пройдет фестиваль, станет Трехгорный. Площадки министерств, активностей, спортивных соревнований и фудкорт заработают на главной площади уже 15 июня.