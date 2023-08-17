Уссурийский короед уничтожает пихты в Миассе

Ситуация находится на контроле у властей и экологов

В Миасском городском округе от лапок паразита-гастролера гибнут пихты. На городские вечнозеленые деревья уссурийский точильник мигрировал с Таганая. Вредитель для местности необычен, но очень опасен. Короед селится на одном дереве, полностью его уничтожает и перекидывается на следующее, расселяясь по всему лесу. В результате вечнозелёные пихты высыхают и становятся бурыми и даже красными.

«Явление для Миасского городского округа новое, необычное, и, если это будет масштабно распространяться на территории г. Миасса, вы сами понимаете: ухудшится экология, деревья эти высохнут и могут привести к масштабному возгоранию при пожарах», — пояснил первый заместитель главы Миасского городского округа Виктор Борадачёв.

Специалисты констатируют, если не остановить жука-вредителя, то экосистема в округе Миасса может серьёзно пострадать. Горно-лесная местность может лишиться деревьев и превратиться в степь, а лоси останутся без кормовой базы.



В последний раз присутствие уссурийского короеда было замечено в 2020 году. Проблема, возникшая сегодня, приобрела куда больший масштаб. Однако в администрации Миасского городского округа поспешили успокоить жителей: ситуацию уже взяли на контроль.

«Мы этой проблемой занимаемся, сделаны запросы в необходимые ведомства по поводу этой проблемы. И совместно с Администрацией мы будем ее решать», — заверил представитель Управления по экологии и природопользованию МГО Марат Усаев.

Отметим, в национальном парке «Таганай» вечно голодный вредитель уничтожил уже тысячи деревьев.