Успенский пост начинается у православных христиан 14 августа

Первый день поста верующие называют Медовым спасом

С сегодняшнего дня, 14 августа, у православных христиан начинается один из четырех многодневных постов — Успенский пост. Продлится он до 27 августа. Несмотря на то что это один из самых коротких постов, по своей строгости он приравнивается к Великому посту. И речь не только об ограничении в еде. Подробнее об Успенском посте — в материале ИА «Первое областное».

История поста

Успенский пост предваряет один из важнейших церковных праздников — Успение пресвятой Богородицы. Праздник, который ежегодно отмечают 28 августа, часто называют «богородничной Пасхой», поскольку, согласно преданиям, после «успения» Марии Христос забрал ее душу на небо.

Внимание на это событие церковь обратила лишь в V веке — спустя почти 400 лет. На Вселенских соборах в Эфесе и Халкидоне подробно рассмотрели догмат о Богородице и пришли к выводу, что ее успение играет большую роль в христианстве. Оно показывает, что смерть — это лишь переходный момент, сон и человек после всеобщего воскресения снова вернется к жизни. Отмечать праздник начали еще почти сто лет спустя, и предварял его Успенский пост — период очищения перед важным праздником.

Ограничения

Успенский пост строгий, его часто сравнивают с Великим постом, который предваряет Воскресение Христово. Верующим предписывается отказаться от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, в том числе молока. При этом разрешены овощи, фрукты, грибы, орехи, крупы и макароны, мед, постная выпечка.

В понедельник, среду и пятницу христианам предписано сухоядение: сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без растительного масла. В субботу и воскресенье постящиеся могут есть горячую пищу с растительным маслом и выпить немного вина.

В церкви подчеркивают, что такой пост считается монашеским и для мирян ограничения в еде не так строги. Меню на период поста необходимо составить со своим духовником и врачом с учетом особенностей организма и темпа жизни.

Кстати, первый день Успенского поста в народе называют Медовым спасом. Такое название он получил потому, что к этому дню наши предки вовсю собирали мед и обязательно освящали его в церквях. Сейчас эта традиция сохраняется.

Самое важное во время любого поста — духовное воздержание. В этот период необходимо больше молиться, посещать службы, избегать дурных помыслов и поступков. По словам священников, если человек будет соблюдать лишь ограничения в еде, то это будет не пост, а обычная диета.