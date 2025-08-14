Успенский пост начался у южноуральских православных

Он хоть и короткий, но строгий

С сегодняшнего дня, 14 августа, у православных христиан начинается Успенский пост. Он посвящен подготовке к Богородичной Пасхе — празднику Успения Пресвятой Богородицы. Пост короткий — длится всего две недели, но по строгости сопоставим с Великим постом. При этом верующие называют его «лакомкой». Подробнее о посте, его значении, а также календарь питания по дням — в материале ИА «Первое областное».

По словам священников, Успенский пост — это не просто ограничение в пище: он имеет глубокий духовный смысл. Ведь Успение Пресвятой Богородицы — это не смерть в привычном понимании, а переход от земной жизни к вечной, к воссоединению Девы Марии с сыном Иисусом Христом. Это праздник торжества жизни над смертью, надежды на вечную жизнь в раю. И пост перед ним предназначен для приближения к этой святости, очищения своих помыслов и тела, чтобы встретить праздник достойно.

Кстати, по преданиям сама Богородица была скромна в еде, а за несколько дней до своей кончины пила только воду. Верующие, придерживаясь поста перед важным церковным праздником, как бы подражают Деве Марии.

Воздержание не только в пище

Успенский пост, как и любой другой, требует особого внимания к своему внутреннему миру. Это время для молитвы, размышлений, помощи тем, кто в ней нуждается, прощения обид. Пост — возможность остановиться, осознать свои грехи и слабости, попросить прощения и постараться исправиться.

Календарь питания

Календарь составлен по строгому монастырскому уставу, поэтому решать, что можно и нельзя употреблять в пост, лучше со своим врачом и духовником и исходя из особенностей своего организма.

Монастырский устав предписывает исключение из рациона мяса и мясных изделий, рыбы, морепродуктов, яиц и молочных продуктов. Рыба и морепродукты разрешены только в праздник Преображения Господня.

При этом разрешены овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы, сухофрукты, мед, орехи, хлеб, растительное масло (в отдельные дни). Именно благодаря обилию свежих овощей, фруктов, грибов, ягод и, конечно, меду в народе Успенский пост прозвали «лакомкой».

«В первый день поста, который в народе называется Медовым Спасом, верующие приходят в храм помолиться о том, чтобы Господь укрепил их в начале поста. И конечно, приносят мед. Священник молится над этим медом, окропляя его святой водой, и он становится освященным»,— рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» священник Артемий Афанасьев, клирик храма мученика Иоанна Воина.

В целом календарь питания по дням предусматривает следующее:

понедельник, среда, пятница — сухоядение, то есть употребление сырой пищи;

вторник, четверг — вареная пища без масла;

суббота, воскресенье — вареная пища с растительным маслом, допускается немного вина.

В праздник Успения поста уже нет.

В церкви отмечают, что не поститься совсем для воцерковленного человека, даже если он слаб здоровьем, неправильно.

«По физическому состоянию здоровья с благословения священника пост может быть ослаблен, но совсем не поститься неправильно. Пост — это то, что дано нам самим Богом для телесной и душевной целостности, и само собой разумеется, он касается всех людей, именующих себя верными Богу и чающих вечного спасения»,— рассказал клирик Свято-Троицкого храма иеромонах Герман (Мягченко).

Народный праздник Медовый Спас

Меду в Успенский пост уделяется особое значение еще с давних времен. К этому событию наши предки заканчивали сбор меда, освящали его и лакомились на протяжении всего поста. Отсюда и название первого дня — Медовый Спас.

«А вообще мед — это символ слов нашего Бога, потому что как мед услаждает уста человека, так и слово Божие. То есть, когда мы читаем Священное Писание, мы испытываем духовную „сладость“, чувствуем некое утешение, успокоение своего сердца»,— уточняет Артемий Афанасьев.

Второй Спас — Яблочный — приходится на 19 августа, праздник Преображения Господня. Он приурочен к сбору урожая яблок. Третий Спас — Ореховый — отмечается сразу после праздника Успения и приурочен к сбору орехов.