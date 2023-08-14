Успенский пост — 2023: суть, календарь питания и особенности

Это самый короткий из многодневных постов, но один из самых строгих

С сегодняшнего дня, 14 августа, у православных начинается Успенский пост — один из многодневных постов. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Подробнее о продолжительности поста, его истории, а также о том, какие продукты нельзя употреблять, — в материале ИА «Первое областное».

Когда начинается и заканчивается пост

Успенского поста ежегодно придерживаются с 14 по 27 августа. В первый день поста верующие отмечают Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Этот праздник был установлен в Константинополе, тогда в храме частью креста, на котором был распят Мессия, освящали воду для отвращения болезней. Сейчас в церквях до или после литургии также освящают воду. В народе праздник называют Медовым спасом, поскольку в этот день начинают собирать мед, и верующие несут его в храмы, чтобы освятить. Завершается пост за день до празднования Успения Пресвятой Богородицы.

История поста и его суть

Успенский пост предваряет один из важнейших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы, который часто называют «богородичной Пасхой». Считается, что Дева Мария, мать Христа, не умерла, а уснула и ее душу Иисус Христос забрал на небо. Отмечать это событие начали только в V веке, то есть почти 500 лет спустя после ее Успения. Все это время исследователи пытались разобраться в триединстве Бога и не придавали слишком большого значения личности матери Христа.

После того как в V веке был установлен праздник Успения, появился и предваряющий его Успенский пост, суть которого — духовно подготовить верующих к великому празднику.

Правила питания

Несмотря на то, что Успенский пост является одним из самых непродолжительных, по своей строгости он не уступает Великому посту. Из пищи исключаются мясо, мясные продукты, рыба, морепродукты, молочные продукты, яйца, растительное масло. Съесть немного рыбы разрешается лишь в праздник Преображения 19 августа, который в этом году выпадает на субботу.

Разрешено употреблять овощи, фрукты, ягоды, грибы, зелень, хлеб, орехи, мед, крупы, макароны, сухофрукты.

В понедельник, вторник и четверг разрешена горячая пища без масла. В среду и пятницу предписано сухоядение, то есть можно употреблять хлеб, фрукты, сырые овощи. В субботу и воскресенье можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, а также немного вина.

Однако священнослужители предупреждают, что это монашеский устав и ограничения для мирян предусматривают послабления. Кроме того, необходимо учитывать особенности своего организма, а также хронические заболевания. Лучше всего перед постом обсудить состав меню со своим духовником.

Особенности поста

Как и в любой другой пост, в Успенский пост в храмах не венчают. Не рекомендуют в пост также заключать брак и устраивать другие празднества с застольями и громкими гуляньями.

Подробнее о Медовом спасе читайте в нашем отдельном материале.