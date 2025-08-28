Сегодня, 28 августа, православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших, или двунадесятых, праздников. Среди верующих он также известен как малая Пасха. Почему кончине Девы Марии придают столь большое значение — читайте в материале ИА «Первое областное».
Жизнь и успение Богородицы
О жизни Девы Марии повествуется в трактатах V века. Из них известно, что после распятия и вознесения Христа Богородица проповедовала вместе с апостолами. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, который некогда сообщил ей, что она станет матерью Спасителя. В этот раз он обрадовал ее другой вестью: через три дня душа оставит ее тело и воссоединится с Христом.
Последующие три дня Богородица провела в ожидании своей кончины. К последнему дню ее земной жизни Господь сделал так, чтобы все апостолы вернулись из странствий и собрались в доме Иоанна, где жила Дева Мария. Они засвидетельствовали ее тихое, спокойное успение. Также они увидели Христа, который явился в окружении ангелов, чтобы принять душу Марии и забрать в рай.
Похоронить Богородицу апостолы решили в Гефсимании, где находился гроб Иисуса, а также ее супруг Иосиф. Сопроводить гроб пришли сотни жителей Иерусалима и апостолы — все, кроме Фомы. Среди провожающих оказался и священник Афоний, которому не нравилось почитание матери Христа. В какой-то момент он толкнул гроб, желая опрокинуть его. И тотчас лишился кистей рук — их отсек ангел, невидимо присутствовавший на прощании. Апостол Петр сказал Афонию: «Теперь ты видишь, что Христос — истинный Бог». Священник сразу же раскаялся, и его руки срослись.
На третий день к гробнице пришел Фома. Когда вход в пещеру открыли, все увидели, что тела Богородицы там нет. Вскоре она явилась апостолам в сопровождении ангелов и обратилась к ним со словами: «Теперь я всегда с вами».
Суть праздника
Успение Пресвятой Богородицы неспроста отмечается в конце августа, сообщил журналисту ИА «Первое областное» клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Челябинске священник Виктор Голубцов. Он напомнил, что церковный год (а ранее и гражданский) завершается в августе и церковь из года в год, прощаясь с уходящим и приветствуя грядущее, празднует Успение Божией Матери, свидетельствуя миру о том, что смерти нет, что Христос победил ее своим воскресением. Само слово «успение» означает сон, а значит, Богородица уснула, чтобы пробудиться для вечной жизни. Жизни радостной и легкой.
«Нет ничего дороже для человека, чем забота о спасении бессмертной своей души, ведь земная жизнь является подготовкой к переходу в вечность. Пока длится земная жизнь и тело немеет под грузом лет, душа, напротив, должна обретать все большую чистоту и легкость, готовясь стать частью вечной гармонии и любви в небесном царстве»,— подчеркнул Виктор Голубцов.
Клирик добавил, что успение — это событие, которое приближает человека к истине, красоте и любви, а также является наградой за земные труд и веру.
Как отмечают Успение
Как и в Страстную пятницу перед Пасхой, в преддверии праздника Успения на всенощном бдении в центр храма выносят Богородичную плащаницу — прямоугольный плат с изображением усопшей Девы Марии. После совершается особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей вокруг храма.
«Верующие почитают этот образ с глубоким трепетом, воздавая ему ту же честь, что и самому Первообразу. Во время богослужения молящиеся с благоговением прикладываются к ней, провожая в вечность ту, чье смирение и чистота стали для всех примером и даровали шанс вырваться из плена греха и смерти и обрести вечность»,— добавил Виктор Голубцов.
В сам праздник священнослужители облачаются в голубые одежды — символический цвет Богородицы — и проводят особое богослужение. На нем прихожане зажигают свечи и молятся за здоровье родных и детей.
Народные традиции
Наши предки считали, что с праздника Успения лето окончательно уходит и наступает осень. В этот день вечером выходили в поле провожать закат, а потом возвращались домой и впервые зажигали лампу или свечу. Такой обряд назывался «первые осенины». С этого дня также начинали заготовку продуктов на зиму.
Кстати, на неделе после праздника наши предки наблюдали за погодой. Если начинались легкие заморозки, значит, осень будет долгой, а холода придут нескоро.