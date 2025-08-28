Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные южноуральцы

Богородичная Пасха занимает особое место среди других церковных праздников

Сегодня, 28 августа, православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших, или двунадесятых, праздников. Среди верующих он также известен как малая Пасха. Почему кончине Девы Марии придают столь большое значение — читайте в материале ИА «Первое областное».

Жизнь и успение Богородицы

О жизни Девы Марии повествуется в трактатах V века. Из них известно, что после распятия и вознесения Христа Богородица проповедовала вместе с апостолами. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, который некогда сообщил ей, что она станет матерью Спасителя. В этот раз он обрадовал ее другой вестью: через три дня душа оставит ее тело и воссоединится с Христом.

Последующие три дня Богородица провела в ожидании своей кончины. К последнему дню ее земной жизни Господь сделал так, чтобы все апостолы вернулись из странствий и собрались в доме Иоанна, где жила Дева Мария. Они засвидетельствовали ее тихое, спокойное успение. Также они увидели Христа, который явился в окружении ангелов, чтобы принять душу Марии и забрать в рай.

Похоронить Богородицу апостолы решили в Гефсимании, где находился гроб Иисуса, а также ее супруг Иосиф. Сопроводить гроб пришли сотни жителей Иерусалима и апостолы — все, кроме Фомы. Среди провожающих оказался и священник Афоний, которому не нравилось почитание матери Христа. В какой-то момент он толкнул гроб, желая опрокинуть его. И тотчас лишился кистей рук — их отсек ангел, невидимо присутствовавший на прощании. Апостол Петр сказал Афонию: «Теперь ты видишь, что Христос — истинный Бог». Священник сразу же раскаялся, и его руки срослись.

На третий день к гробнице пришел Фома. Когда вход в пещеру открыли, все увидели, что тела Богородицы там нет. Вскоре она явилась апостолам в сопровождении ангелов и обратилась к ним со словами: «Теперь я всегда с вами».

Суть праздника

Успение Пресвятой Богородицы неспроста отмечается в конце августа, сообщил журналисту ИА «Первое областное» клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Челябинске священник Виктор Голубцов. Он напомнил, что церковный год (а ранее и гражданский) завершается в августе и церковь из года в год, прощаясь с уходящим и приветствуя грядущее, празднует Успение Божией Матери, свидетельствуя миру о том, что смерти нет, что Христос победил ее своим воскресением. Само слово «успение» означает сон, а значит, Богородица уснула, чтобы пробудиться для вечной жизни. Жизни радостной и легкой.

«Нет ничего дороже для человека, чем забота о спасении бессмертной своей души, ведь земная жизнь является подготовкой к переходу в вечность. Пока длится земная жизнь и тело немеет под грузом лет, душа, напротив, должна обретать все большую чистоту и легкость, готовясь стать частью вечной гармонии и любви в небесном царстве»,— подчеркнул Виктор Голубцов.

Клирик добавил, что успение — это событие, которое приближает человека к истине, красоте и любви, а также является наградой за земные труд и веру.





Как отмечают Успение

Как и в Страстную пятницу перед Пасхой, в преддверии праздника Успения на всенощном бдении в центр храма выносят Богородичную плащаницу — прямоугольный плат с изображением усопшей Девы Марии. После совершается особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей вокруг храма.

«Верующие почитают этот образ с глубоким трепетом, воздавая ему ту же честь, что и самому Первообразу. Во время богослужения молящиеся с благоговением прикладываются к ней, провожая в вечность ту, чье смирение и чистота стали для всех примером и даровали шанс вырваться из плена греха и смерти и обрести вечность»,— добавил Виктор Голубцов.

В сам праздник священнослужители облачаются в голубые одежды — символический цвет Богородицы — и проводят особое богослужение. На нем прихожане зажигают свечи и молятся за здоровье родных и детей.

Народные традиции

Наши предки считали, что с праздника Успения лето окончательно уходит и наступает осень. В этот день вечером выходили в поле провожать закат, а потом возвращались домой и впервые зажигали лампу или свечу. Такой обряд назывался «первые осенины». С этого дня также начинали заготовку продуктов на зиму.

Кстати, на неделе после праздника наши предки наблюдали за погодой. Если начинались легкие заморозки, значит, осень будет долгой, а холода придут нескоро.