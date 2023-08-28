Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Праздник является последним из числа двунадесятых в церковном году

Сегодня, 28 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из важнейших церковных праздников. В этот день верующие вспоминают смерть Девы Марии, матери Христа. Подробнее об истории и традициях праздника, а также о том, что можно есть, — в материале ИА «Первое областное».

Когда отмечают праздник

Успение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают 28 августа. Это непереходящий праздник. Кстати, католики отмечают Успение 15 августа, на две недели раньше, чем православные верующие.

История праздника

По преданию, после распятия Христа Дева Мария жила в Иерусалиме и часто молилась на Голгофе. Однажды ей явился архангел Гавриил, который сообщил, что в скором времени Христос заберет ее к себе в небесное царство. После этих слов он вручил ей ветвь райского дерева.

Спустя три дня Богородица умерла, и в момент ее смерти пролился яркий свет — это, по легенде, явился Христос, чтобы забрать ее душу. После этого апостолы были перенесены к ее телу на облаках из мест, где они проповедовали, и началась траурная процессия в Гефсиманский сад, где покоились ее родители и супруг Иосиф.

Траурная процессия собрала много людей — все хотели проститься с Богородицей. Видя это, первосвященники возмутились и решили разогнать народ. Однако в этот момент произошло еще одно чудо: с неба стеной опустилось облако, и стражники первосвященников только слышали людей, но не видели их.

Через три дня после погребения Девы Марии в Иерусалим прибыл Фома, который не принимал участие в похоронной процессии. Другие ученики рассказали ему о случившемся, и опечаленный Фома попросил отвалить камень от гробницы Девы Марии, чтобы лично проститься с ней. Однако ее тела там не оказалось.

Отмечать праздник начали только в V веке, после того, как богословы на Вселенских соборах сформулировали и утвердили догмат о Богородице. До этого шли постоянные споры о значимости матери Христа.

Традиции праздника

Успению Пресвятой Богородицы предшествует строгий Успенский пост, который продолжается две недели и завершается перед праздником. У Успения есть один день предпразднства и девять дней попразднства. В эти дни в богослужения, которые проходят в храмах, включают молитвословия, посвященные предстоящему или прошедшему торжеству.

Праздник начинают отмечать накануне вечером. В храмах проходит всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Матери Божией. С ней совершается крестный ход вокруг храма. Завершается служба освящением хлеба, приготовленного из зерна нового урожая. В праздник Успения священнослужители облачаются в голубые одежды, проходят литургии. Прихожане молятся Богородице о здоровье детей.

Что можно есть

Если праздник Успения выпадает на среду или пятницу, то разговение после поста переносится на следующий день, в сам праздник верующим разрешено съесть кусочек рыбы. Если же Успение выпадает на другие дни, то поста нет и разрешена любая пища. В этом году праздник выпадает на понедельник, значит, ограничений в еде нет.

Народные приметы

Наши предки верили, что с Успения лето окончательно уходило и наступала осень. Солнце начинало всходить поздно, и в этот день крестьяне выходили в поля с песнями и плясками провожать закат. В избах в этот день зажигали первую лампу или свечу и садились при ней ужинать. А еще с Успения начинали заготавливать продукты на зиму.

На Руси на Успение определяли погоду. Так, если на праздник начинались заморозки, значит, осень будет долгой, а зима придет поздно.