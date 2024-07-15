Ускоренный электропоезд Челябинск — Курган перевез уже почти 11 тысяч пассажиров

Новый состав на популярном маршруте запустили 1 июля

Более 10,7 тысячи пассажиров перевез новый пригородный электропоезд Челябинск — Курган за первые две недели курсирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Современный шестивагонный состав ЭП2ДМ запустили 1 июля.

Электропоезд российского производства следует по ускоренному маршруту. Из Челябинска в Курган можно доехать за 3 часа 23 минуты — это на час быстрее, чем раньше. Отправление в 18:00. Время в пути из Кургана в Челябинск не изменилось и составляет 3 часа 28 минут. Выезд в 07:42. Электропоезд делает остановки только на больших станциях: Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка.

Из Челябинска на ускоренном электропоезде проехали уже более 5,5 тысячи человек. Количество пассажиров выросло на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до ускорения). Чаще всего ездят в выходные дни, пятницу и понедельник. В зависимости от дня недели количество пассажиров выросло в 2-4 раза. С обновлением подвижного состава число пассажиров из Кургана увеличилось на 30% до 5,2 тысячи человек. В 1,5 раза выросло количество людей, совершающих поездки с четверга по субботу.

«Реализация данного проекта позволила не только повысить комфорт и безопасность для пассажиров, но и сократить время в пути — вечерний рейс из Челябинска в Курган теперь прибывает раньше почти на час. Это стало возможным благодаря слаженным действиям железнодорожников и поддержке органов власти Челябинской и Курганской областей»,— отмечает заместитель начальника ЮУЖД по Курганскому территориальному управлению Лев Высоковский.

Электропоезд приспособлен для входа и выхода на низких и высоких платформах. В вагонах установлены кондиционеры, разъемы для зарядки смартфонов, светодиодное освещение, информационные табло. Туалет большой, подходит для маломобильных пассажиров. Есть зона для крупногабаритного багажа и велосипедов. В головных вагонах установлены откидные аппарели, специальные подъемники и крепления для инвалидных колясок.

Стоимость проезда на полный маршрут составляет 812,90 рублей. Билеты продаются без указания мест, а купить их можно за 10 дней до отправления. Действуют все льготы для проезда пригородным железнодорожным транспортом.