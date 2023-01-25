Усиление ветра и небольшой снег ожидаются в Челябинской области

Синоптики по‑прежнему обещают резкий перепад ночных и дневных температур

В четверг, 26 января, погода в Челябинской области сохранится теплая, однако ветер усилится. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег.

Предстоящей ночью температура составит до 12—17 градусов с отрицательным значением, в низинах ожидается холоднее — столбики термометров установятся в пределах от −18 до −23°C. Днем будет минус 1—6 градусов, в низинах прогнозируют до −11°C. Переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью столбики термометров опустятся до −15°C, днем потеплеет до минус 2—4 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.