Усиление ветра и небольшие дожди обещают синоптики в Челябинской области 23 октября

Местами температура снова поднимется выше 10 градусов

В среду, 23 октября, в Челябинской области температура воздуха снова станет немного выше. При этом день будет ветреным и пасмурным, местами пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью покажут около +3°C, пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до +10°C. Облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. На отдельных участках дорог гололед. Температура установится в пределах от −3 до +2°C, при прояснении опустится до −7°C. Дневной прогрев составит от +6 до +11°C. Облачно с прояснениями, локально пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.