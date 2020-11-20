В Магнитогорске ушёл из жизни заслуженный врач России

Медицинскому работнику было 72 года.

В Челябинской области ушёл из жизни заслуженный врач России Ростислав Тверской. Медицинский работник умер в 72 года в Магнитогорске. О смерти врача «Первому областному» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.



«Вся его жизнь — это бесконечная преданность делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда имел активную жизненную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Вечная память о нем останется в сердцах родных и близких, коллег, пациентов, а его имя — в истории медицины города Магнитогорска»,— отметили представители Минздрава региона.

Ростислав Тверской в 1972 году окончил Челябинский государственный медицинский институт. Карьеру в медицине он начинал с работы врачом-дерматовенерологом Катав-Ивановского медобъединения. С 1975 года Ростислав Тверской работал в кожно-венерологическом диспансере Магнитогорска, а с 1995 по 2020-й — был главным врачом учреждения. За отличие в трудовой деятельности его награждали почетными грамотами Минздрава России. Также Ростислав Тверской имел почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Свои соболезнования родным и близким умершего выражают Министерство здравоохранения Челябинской области, «Областной кожно-венерологический диспансер № 4» и сайт «Первый областной».