Ушла из жизни заслуженный врач Российской Федерации из Челябинска

Губернатор Челябинской области выразил соболезнования в связи с ее безвременной кончиной

Челябинская область скорбит по поводу утраты — не стало заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина Челябинска Галины Киреевой. Соболезнование в связи с безвременной кончиной выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Уход из жизни Галины Николаевны Киреевой — горькая утрата и большая потеря для медицинского сообщества и всей Челябинской области. Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет», — отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что Галина Николаевна с командой профессионалов вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям. Среди ее заслуг — ряд масштабных проектов, в том числе строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ.

Заслуги Галины Киреевой в развитии педиатрии отмечены многими наградами, в числе которых орден Пирогова, звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почетный гражданин города Челябинска».

«Память об этом замечательном человеке, талантливом организаторе здравоохранения и прекрасном детском враче навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул губернатор.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин наградил Галину Николаевну орденом Пирогова за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Галина Киреева была главным внештатным педиатром регионального Минздрава. Карьеру начала как участковый педиатр районной больницы. С 2010 года руководила ЧОДКБ.