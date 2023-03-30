Ушла из жизни первый декан историко-филологического факультета ЧелГУ Людмила Шкатова

О месте и времени прощания с профессором сообщат дополнительно

Накануне на 83-м году ушла из жизни первый декан историко-филологического факультета ЧелГУ, известный ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор Людмила Шкатова. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе вуза.

Людмила Шкатова была руководителем трех научных экспедиций по изучению живой речи жителей Златоуста. Она исследовала проблемы терминографии и теории коммуникации. Является автором более 200 публикаций, в том числе около 180 научных работ.

Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Международным биографическим центром Англии по итогам XX века Людмила Шкатова отмечена как «выдающаяся женщина мира». Имеет знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Коллектив университета скорбит и выражает соболезнование родным и близким Людмилы Шкатовой.