Ушел из жизни заместитель министра культуры Челябинской области

Прощание состоится в среду

Трагическая утрата постигла министерство культуры Челябинской области. На 55-м году жизни скончался заместитель министра Павел Ярославцев. На эту должность он был назначен совсем недавно — в июне этого года. В министерстве мужчина также возглавлял управление материально-технического обеспечения.

Вклад в развитие культуры региона Павел Ярославцев внес, руководя домом культуры «Сосновка». Его управленческий опыт также включает работу в должности заместителя руководителя отдела по охране объектов культурного наследия в управлении культуры администрации Челябинска. Деятельность специалиста охватывала и сферу градостроительства — он возглавлял отдел генерального плана и перспективного развития территории, архитектуры и градостроительства администрации Копейска.

Прощание с Павлом Ярославцевым состоится 27 августа в 13:00 в Свято-Симеоновском соборе (улица Кыштымская, 32).

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Павла Ярославцева в связи с невосполнимой утратой.