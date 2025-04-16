Ушел из жизни южноуральский поэт Валентин Сорокин

Почти 10 лет он был главным редактором «Современника»

15 апреля после продолжительной болезни ушел из жизни поэт, прозаик и публицист Валентин Васильевич Сорокин, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на писательницу Лидию Сычеву.

Автор поэм «Дмитрий Донской», «Ляхи», «Евпатий Коловрат» и «Бессмертный маршал» (посвященной Георгию Жукову) создал целую галерею образов, воспевающих героизм, силу духа и величие русского народа.

Он родился 25 июля 1936 года на Южном Урале, десять лет отработал в 1-м мартеновском цехе Челябинского металлургического завода. С 1962 года является членом Союза писателей СССР. Валентин Сорокин окончил высшие литературные курсы, работал в журналах «Волга», «Молодая гвардия», почти десять лет был главным редактором «Современника».

«Уход из жизни такого человека — огромная потеря для нашей национальной культуры», — считает писатель Лидия Сычева.