Ушел из жизни почетный профессор ЧелГУ Петр Чернецов

Прощание с ученым, воспитавшим десятки кандидатов и докторов наук, пройдет 25 января

В четверг на 84-м году жизни скончался почетный профессор Челябинского государственного университета, доктор педагогических наук Петр Иванович Чернецов, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый посвятил образованию более 60 лет. Уже студентом первого курса он работал учителем физики в челябинской школе № 17. После окончания Челябинского государственного педагогического института продолжил работать в школе. С 1969 года преподавал в педагогическом институте, а с 1976 года и до 2024 года — в ЧелГУ. С 1991 по 2007 годы возглавлял кафедру педагогики и психологии. Стал почетным профессором ЧелГУ.

Петр Чернецов был признанным ученым и наставником: под его руководством были подготовлены и защищены три докторские и 26 кандидатских диссертаций. Он являлся членом диссертационного совета, руководил аспирантурой и вел школу молодого исследователя.

Прощание с Петром Ивановичем Чернецовым состоится 25 января в 13:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). Похороны пройдут на Градском кладбище.