Ушел из жизни магнитогорский журналист Павел Верстов

Последние годы он боролся с онкологией

В Магнитогорске после продолжительной болезни скончался журналист и руководитель информагентства «Верстов.Инфо» Павел Верстов. Об этом сообщают журналисты созданного Павлом издания.

«Пять лет назад жизнь Павла Борисовича перевернулась. Он начал борьбу с серьезным заболеванием и в очередной раз показал себя настоящим бойцом. Но болезнь оказалась сильнее. Сегодня, 19 июля, рано утром Павла Верстова не стало», — сообщили в «Верстов.Инфо».

В разные годы Павел Верстов работал корреспондентом газеты «Магнитогорский рабочий», главредом газет «Наша Магнитка» и «Диалог». Несколько лет назад журналист запустил канал на YouTube, где рассказывал о жизни с онкологическим заболеванием. Нашему информагентству Павел поведал, почему он решил вести личный блог и делиться с людьми жизнью с диагнозом, о котором не принято распространяться.

Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразил губернатор Челябинской области.

«Уход из жизни Павла Борисовича Верстова — огромная потеря для медиасферы Челябинской области, для всех, кто близко знал этого замечательного журналиста и незаурядного человека. Он имел большой опыт работы в печатных медиа, при этом стоял у истоков принципиально новой журналистики. Память о нашем талантливом земляке будет вечно жить в наших сердцах, и я уверен, что новое поколение журналистов сохранит принципы честности, объективности, достоверности, которым их учил Павел Борисович», — сказал Алексей Текслер.

Наша редакция выражает соболезнования семье и коллегам Павла Верстова.