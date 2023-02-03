Ушел из жизни известный французский модельер Пако Рабан

Мастеру высокой моды было 88 лет

Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Monde.

Пако Рабан вошел в историю как настоящий революционер мира моды. Уже в первой коллекции в 1966 году он применил нестандартные материалы, представив публике одежду из металла, бумаги, пластика. Он первым начал проводить дефиле под музыку, а не под зачитывание описаний нарядов. Кроме того, благодаря Пако Рабану на подиум вышли темнокожие манекенщицы. Подробное изучение архитектуры дало дизайнеру возможность смело экспериментировать при моделировании одежды.

