Ушел из жизни известный челябинский врач-хирург Алексей Тарасов

Он проработал в системе здравоохранения более 40 лет

10 июля 2025 года в возрасте 69 лет ушел из жизни известный челябинский врач-хирург Алексей Николаевич Тарасов. Всю свою жизнь он посвятил служению медицине, проработав в системе здравоохранения более 40 лет. Печальными известиями с ИА «Первое областное» поделились в Минздраве Челябинской области.

«Он имел непререкаемый авторитет среди врачей, студентов, ординаторов, был признанным ученым, чья деятельность неизменно основывалась на глубоких научных знаниях и огромном опыте. Автор 145 научных работ и 5 изобретений, посвященных различным разделам хирургии. Научные труды, практическая работа и организаторские усилия Алексея Николаевича внесли неоценимый вклад в развитие хирургической науки и практики на Южном Урале», — сообщили в региональном Минздраве.

Алексей Тарасов — из семьи врачей. По окончании средней школы в Ашхабаде поступил в Туркменский государственный медицинский институт. В 1976 году продолжил учебу в Рижском государственном медицинском институте. По его окончании с 1978 года по 1979 год обучался в интернатуре по хирургии на базе Даугавпилсской центральной городской больницы Латвийской ССР, позже работал ординатором хирургического отделения той же больницы, преподавал хирургию в Даугавпилсском медицинском училище.

В Челябинск Алексей Тарасов переехал в 1980 году, работал в экстренном хирургическом отделении городской клинической больницы скорой помощи. В 1986 году закончил аспирантуру в Челябинском государственном мединституте. В 2005 году стал доктором медицинских наук.

Прощание с Алексеем Тарасовым состоится в эту субботу, 12 июля, в 12 часов в первом корпусе Городской клинической больницы № 1.