Ушел из жизни первый директор челябинского лицея № 11 Анатолий Гостев

Легендарный педагог скончался в возрасте 79 лет

В четверг, 15 июля, ушел из жизни первый директор челябинского лицея № 11 Анатолий Гостев. В последнее время Анатолий Германович тяжело болел. Печальную новость ИА «Первое областное» подтвердил его коллега директор лицея № 31 Александр Попов.

«Анатолий Гостев был единственным народным учителем России в Челябинской области. Его считают отцом 11-го лицея. Это при Гостеве обычная школа получила новый статус и новые перспективы развития. Анатолий Германович был жизнерадостным человеком: любил жизнь, любил школу, любил детей, хорошо пел и очень любил Ободзинского. У нас был столик в „Уральских пельменях“, где мы проводили педсоветы на двоих. Теперь он будет пустовать. Рядом с Гостевым было всегда тепло. Его уход — большая потеря», — говорит Александр Попов.

Пост директора 11-го лицея Анатолий Гостев оставил десять лет назад — в июле 2011 года. Неофициально причиной его увольнения называли возраст — руководителю было 69 лет. Против увольнения любимого директора активно выступали родители учеников и сами воспитанники лицея, но вернуть Анатолия Гостева в стены школы они не смогли.

«Напротив 11-го лицея стоит роддом. Когда-то я пообещал другу, что помещу туда мемориальную доску: „Здесь родился Анатолий Гостев. Отсюда пошел учиться в 11-й лицей, а потом стал его директором“. Конечно, это легенда. Родился он в другом месте, учился — тоже, но ему эта идея понравилась. Повесить мемориальную доску Гостева на стене 11-го лицея нам не разрешили», — замечает Попов.

Место и время прощания с Анатолием Гостевым объявят дополнительно.