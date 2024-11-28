Ушедшим в армию фельдшерам сохранят «подъемные» в Челябинской области

Для этого медик должен трудоустроиться в течение полугода после демобилизации

Депутаты Законодательного собрания области приняли поправку к региональному закону «О единовременной выплате медицинским работникам», которая сохранит ушедшим в армию земским фельдшерам право на «подъемные» деньги.

«Если человек получил среднее медицинское образование в год призыва на военную службу и устроился на работу в течение шести месяцев после демобилизации, он будет иметь законное право на единовременную выплату», — рассказал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Напомним, единовременная выплата земскому фельдшеру составляет 500 тысяч рублей, а фельдшеру, который устраивается на работу в удаленные и труднодоступные населенные пункты, — 750 тысяч рублей.

В 2025, 2026 и 2027 годах на эти цели планируют выделить по 5 млн рублей ежегодно.

По словам Евгения Ванина, интерес к этой программе со стороны фельдшеров растет. Если в 2022 году по программе были трудоустроены 10 фельдшеров, в 2023-м — 12, то в 2024 году уже 29 человек.

Действие самого закона продлено до 31 декабря 2027 года.

Также сегодня утвержден законопроект о сохранении специальной социальной выплаты медикам региона до конца 2025 года.